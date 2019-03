Caos Real, Calderon: “Zidane ha detto no, torna Mourinho”

Continua a tenere banco in casa Real la situazione legata alla panchina di Santiago Solari dopo la pesante sconfitta rimediata al Bernabeu nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Stavolta a parlare è l’ex presidente del club Ramón Calderón che a beIN Sports ha rivelato un retroscena interessante sulla panchina dei Blancos: “Credo che tornerà Mourinho al Madrid. La sua percentuale ora è salita già al novanta per cento. Potrebbe arrivare già lunedì prossimo”, Calderón ha poi aggiunto che i blancos hanno scelto di esonerare Solari ma che prima di tornare da Mou c’è stato un tentativo insistente con l’ex tecnico Zinedine Zidane ma che il francese ha risposto: “Non è ancora il momento di tornare”. Inoltre, l’ex numero uno del club ha raccontato di come Mou sia: “Molto contento di tornare qui ed è felice di ricominciare subito”.