Cristiano Ronaldo, ecco la nuova guardia del corpo: è un torero

Ci ha abituato a stravaganze di ogni genere, case, automobili e, ovviamente, gol da cineteca. Ma questa volta Cristiano Ronaldo ha sorpreso un pò tutti. Non si tratta del clamoroso annuncio in merito al suo possibile addio al Real Madrid, in realtà, in questo caso, il portoghese fa parlare di sé per la sua guardia del corpo. Nulla di strano ad avere una propria scorta, ma in questo caso la scelta di prendere come guardia personale per i prossimi Mondiali di Russia 2018 un torero è da definirsi quantomeno bizzarra. Il soggetto in questione si chiama Nuno Marecos e di mestiere fa appunto il torero.

LA SCELTA – La stella del Real Madrid lo aveva già scelto per proteggerlo durante la scorsa finale di Champions League a Kiev. Nuno Marecos lo aveva seguito da vicino in tutti i suoi spostamenti per la città e farà lo stesso anche in Russia ai prossimi mondiali. La decisione di prendere una guardia personale sembra sia derivata da un’immagine circolata sul web che l’attaccante portoghese ha visto qualche mese fa in cui l’ISIS lo minacciava. Da qui la decisione di rivolgersi ad una figura imponente come quella di Marecos che ha convinto Ronaldo per la sua forza e il suo coraggio. Inoltre, Nuno Marecos ha anche esperienze come militare essendo un ex parà ed è anche un combattente MMA, insomma non la persona più indicata con cui avere una controversia. Questa serie di motivi sembrano proprio aver convinto CR7 ad affidarsi…ad un torero.

