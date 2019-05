Crouch punge il Real Madrid: “Bale? Ridicolo non farlo giocare…”

In casa Real Madrid continua a far discutere il futuro di Gareth Bale. L’esterno offensivo gallese è ai ferri corti con Zidane e sembra essere prossimo alla cessione. Su di lui diversi club inglesi, ma il problema ingaggio e costo del cartellino sembrano rallentare ogni possibile trattativa.

Il tecnico francese, però, è stato chiaro e Bale potrebbe non trovare spazio nel Real Madrid che sarà. Ecco perché, nonostante quanto affermato anche dallo stesso calciatore e dal suo agente, che hanno dichiarato di voler rimanere per giocarsi le proprio chance, la situazione sembrerebbe portare tutto ad una cessione nel prossimo mercato estivo. A parlare della situazione del gallese classe ’88 è stato Peter Crouch, attuale attaccante del Burnley, che con Bale condivide proprio il procuratore. Al Daily Mail, l’inglese ha preso una posizione ben definita, attaccando, in parte, il Real Madrid.

RIDICOLO – “La posizione di Bale al Real Madrid continua a confondermi, lo spreco di un giocatore così talentoso è ridicolo. Condividiamo lo stesso agente, e da quello che so io è convinto di restare in Spagna in Blancos. E’ felice lì e vuole tornare nella squadra titolare, indipendentemenre dai rumors che ci sono intorno a lui. Però se non dovesse giocare regolarmente neanche la prossima stagione, mi piacerebbe molto che tornasse al Tottenham”.