Dalla Spagna: Coutinho non rientra più nei piani del Barcellona. E la Juventus…

Una stagione fra alti e bassi, quella di Philippe Coutinho con la maglia del Barcellona. Il brasiliano ha offerto complessivamente un rendimento al di sotto delle aspettative, finendo spesso nel mirino di critica e tifosi. E adesso i blaugrana, secondo quanto raccolto da ESPN, non sarebbero più intenzionati a puntare sul giocatore, che potrebbe essere messo sul mercato in estate. Una situazione che sta monitorando con attenzione la Juventus.

IDEA – Coutinho è stato infatti spesso accostato ai bianconeri nelle scorse settimane e adesso, vista la situazione, il club di Andrea Agnelli potrebbe anche decidere di formulare un’offerta. Non è infatti certo un mistero che la Juventus cerchi profili di primo piano per puntellare la propria rosa, in modo da confermarsi ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.