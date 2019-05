Dalla Spagna, flop Barcellona in Champions paga Valverde: pronte due alternative

Il ko per 4-0 contro il Liverpool potrebbe costare caro ad Ernesto Valverde. L’uscita dalla Champions League del suo Barcellona, dopo essere stati in vantaggio per 3-0 con la gara d’andata potrebbe aver messo la parola fine all’avventura del tecnico alla guida dei blaugrana.

Dalla Spagna, infatti, il posto dell’allenatore non è più così sicuro. Non basta aver vinto La Liga, i tifosi e la società si aspettavano, specie in questa stagione, il cosidetto Triplete, che non arrivera. Secondo quanto riporta El Chiringuito, il presidente Bartomeu starebbe già pensando al futuro con due nomi pronti per sostituire Valverde. Il primo nome è quello di Ronald Koeman, attuale ct dell’Olanda che ritroverebbe de Jong e, forse, anche de Ligt; di poco defilato, ci sarebbe anche Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax rivelazione della stagione europea nonostante l’uscita contro il Tottenham.