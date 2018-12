Dalla Spagna, il Barcellona piomba su un altro ex Inter: che rimpianto per i nerazzurri…

“Il centrale di Valverde”, così titola Mundo Deportivo su quello che potrebbe diventare presto il nuovo difensore del Barcellona.

Il club blaugrana avrebbe individutato in Jeison Murillo il futuro colpo per il pacchetto arretrato del club catalano. Con le condizioni di Umtiti non ottimali, l’età avanzata di Piqué che potrebbe anche pensare ad un addio, la dirigenza del Barcellona vorrebbe strappare al Valencia il difensore 26 enne.

COLPO – La notizia, già riportata nelle scorse ore dal quotidiano Superdeporte, vicino al Valencia, è stata dunque confermata anche dagli altri periodici spagnoli. L’accordo tra i club sarebbe stato già raggiunto. Murillo, che aveva offerte da club italiani, messicani, inglesi e turchi, una volta giunta la notizia dell’interesse del Barça, in cerca di difensori centrali visti i continui problemi degli attuali elementi della rosa, su tutti quelli di Samuel Umtiti, non ha avuto altra risposta che il classico sì. Il Valencia, eliminato dalla Champions League, non è certo un club da disdegnare, ma i blaugrana di Messi possono far fare il salto di qualità a quello che fino a poco tempo fa sembrava poter affermarsi come uno dei migliori centrali del mondo. Dopo Coutinho, venduto dall’Inter al Liverpool ed ora passato al Barcellona, ora anche il colombiano potrebbe diventare un grande rimpianto per i nerazzurri, che, ironia della sorte, starebbero cercando un centrale di difesa per sostituire il brasiliano Miranda.