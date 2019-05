Dall’Inghilterra, Real furioso con Bale: o accetta la cessione o sarà scaricato nell’under 23

È furioso il Real Madrid nei confronti di Gareth Bale. Il gallese non rientra nel progetto tecnico dei blancos, ma lui, da quanto trapela, non sembrerebbe intenzionato a lasciare la squadra di Zinedine Zidane. L’agente del giocatore, in questi giorni, ha infatti dichiarato che l’attaccante è felice di rispettare il suo contratto fino al 2022, ribadendo la sua volontà di rimanere nella capitale madrilena. Parole che hanoo fatto infuriare la dirigenza delle merengues.

PUNIZIONE – Secondo quanto riporta il Sun, gli spagnoli starebbero meditando una clamorosa mossa pur di costringere Bale a trovare una nuova sistemazione: scaricarlo nella formazione under 23. Una sorta di ultimatum nei confronti del gallese, con il Real ed il suo tecnico che hanno ormai deciso di non puntare più su di lui per il fururo.