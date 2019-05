De Ligt annuncia: “La mia ultima alla Joahn Cruyff Arena? Non so”. E il Barcellona…

Potrebbe presto aggiudicarsi il titolo di Campione d’Olanda, ma lo sguardo di Matthijs de Ligt, difensore e capitano dell’Ajax, è tutto al suo futuro.

Il giovane centrale olandese, dopo il successo dei suoi contro l’Utrecht, si è soffermato anche sulla sua destinazione futura che potrebbe essere il Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, che cita Fox Sports, il classe ’99 avrebbe risposto ad alcune domande relative alla prossima stagione: “La mia ultima partita alla Joahn Cruyff Arena? Non lo so ancora. Ci sono trattative, ma non c’è ancora un accordo. Con chi le trattative? Lo scrivono i giornali. Scegline uno tu”, ha risposto de Ligt.

Ma l’indizio più grande, come riporta il quotuidiano spagnolo, arriva proprio da chi era presente a vedere la gara dell’Ajax. Infatti, scrive il Mundo Deportivo, “una delegazione del Barcellona è in Olanda per accelerare la trattativa e regalare al popolo blaugrana il centrale olandese”.