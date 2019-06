De Ligt, si delinea il futuro: è corsa a due con sorpresa

Il futuro di Matthijs De Ligt sembra essere diventato un affare a due. Il difensore dell’Ajax, che piace tanto anche alla Juventus, è conteso da diversi club, ma nelle ultime ore, sarebbe solo due, i club veramente in corsa per assicurarsi il talento classe 1999.

Secondo quando riporta RMC Sport, catalani e campioni di Francia del Paris Saint-Germain hanno batttuto la concorrenza delle altre e avrebbero affiancato il Barcellona come grande favorita per portare con sé il giocatore. Sarebbe stato proprio il presidente Al-Khelaifi a fare dell’olandese una priorità per il mercato estivo del suo club e avrebbe pronta per lui un’offerta da 75 milioni di euro, 5 in più di quella offerta, al momento, dai blaugrana. Il giocatore dovrebbe decidere nei prossimi giorni e mettere la parola fine alla questione che, oramai, dura da diversi mesi.