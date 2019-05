Il Valladolid è salvo, Ronaldo esulta: “Il più bel giorno della mia vita”

Il Real Valladolid è salvo. Il club spagnolo, con la vittoria per 2-1 sul campo del Rayo Vallecano, si è guadagnato la matematica permanenza in Liga con un turno d’anticipo rispetto alla fine del campionato, facendo così esplodere la gioia del suo principale azionista e presidente Luis Nazario de Lima Ronaldo. L’ex attaccante di Inter e Milan, come riporta Marca, si è infatti lasciato andare ad alcune dichiarazioni in cui non ha potuto nascondere tutta la propria soddisfazione.

“IL PIÙ BEL GIORNO DELLA MIA VITA” – “Questo è il giorno più bello della mia vita, e sì che di cose ne ho vinte… Ma questa è una grande soddisfazione, dopo molta sofferenza”.

Frasi che, dette da chi in carriera ha vinto anche due campionati del mondo, non possono che lasciare un po’ sorpresi…