Liga, pioggia di peluches dagli spalti durante la partita Betis-Eibar

Fortunatamente esistono anche episodi belli negli stadi di calcio. Non solo brutti gesti di violenza tra le tifoserie, ma anche qualche splendida iniziativa che merita di essere esaltata.

Quello che è accaduto durante la sfida de La Liga Spagnola tra Real Betis e Eibar ha dell’incredibile ed entra di diritto nelle belle storie da raccontare. Una pioggia di peluches, direttamente dagli spalti di entrambe le tifoserie, in particolare quella di casa.

INIZIATIVA – Si è trattato di un modo per aiutare i bambini bisognosi e regalare loro un sorriso durante il periodo natalizio. Un sorriso per Natale quindi, a chi è meno fortunato. Attraverso questa particolare raccolta di peluches in regalo. Il pubblico del Betis ha risposto alla grande, e ha ricoperto il campo di pupazzi lanciati dalle curve e dalle tribune. In cambio, in omaggio, i tifosi hanno ricevuto dei cappellini di lana bianco e verdi. Un bel gesto per un Natale col sorriso.

Dopo la cascata di peluches, sugli spalti, grazie anche a questi cappellini si è potuto assistere a splendide coreografie che hanno poi portato ad una bella gara terminata sull’1-1.