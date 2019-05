Lopetegui non ci sta: “Spagna? Non sono andato via, mi hanno cacciato…”

Fa ancora parlare quanto accaduto la scorsa estate in Spagna, ed in particolare alla Nazionale all’epoca guidata da Julen Lopetegui. A causa dell’accordo già preso con il Real Madrid, il ct delle Furie Rosse fu letteralmente costretto a dire addio ancor prima di inizia l’avventura del mondial di Russia.

La beffa, come noto, arrivò nei mesi successivi, quando dopo aver firmato e iniziato la stagione con il Real Madrid, anche i Blancos decisero di affidarsi ad un’altra guida visti i risultati negativi.

A distanza di alcuni mesi, Lopetegui è tornato a parlare e ha voluto spiegare meglio come andarono le cose. Durante la trasmissione Universo Valdano, su Movistar Plus, l’ex allenatore delle merengues è tornato sulle sue scelte e su quanto avvenuto di recente: “Sono andato via ad ottobre. Ho avuto altre offerte sinceramente, ma ho detto a tutti di no. Mi mancava l’energia giusta per ricominciare. Poi passa il tempo, passano i mesi, e ritrovi la forza, la grinta di allenare tutti i giorni. Adesso sono pronto”.

CACCIATO – Ma spazio anche a qualche spiegazione e qualche sassolino. Sulla Nazionale iberica, Lopetegui ha voluto precisare: “La Nazionale è stata la delusione più grande: io non volevo lasciare, era una mia grande responsabilità ma mi hanno fatto fuori. Io non sono voluto andare via, ma sono stato cacciato”. E sul Real Madrid: “Al Real la squadra aveva grandi margini di miglioramento e sapevamo cosa fare. Ma non c’è stato modo e tempo. Rispetto la decisione”.