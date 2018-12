Messi, il vincitore della Scarpa d’Oro 2018: “Non mi aspettavo tutto questo. E sul Lione…”

Per la quinta volta in carriera, Leo Messi ha vinto la Scarpa d’Oro. Dopo i successi nel 2010, nel 2012, nel 2013 e nel 2017, il fuoriclasse argentino si è portato a casa anche quest’anno il prestigioso trofeo, riscattando almeno in parte la delusione per il quinto posto nella classifica del Pallone d’Oro. Durante la premiazione, l’attaccante argentino ha così parlato: “Non mi aspettavo tutto questo quando ho iniziato a giocare a calcio. Il mio sogno era quello di diventare un calciatore professionista per poter poi avere successo in questo mondo. Adesso gioco nella squadra migliore del mondo e questo rende tutto più facile, anche nella conquista di questi riconoscimenti“.

IL LIONE – Messi si è poi soffermato sul Lione, prossimo avversario dei blaugrana in Champions: “I francesi non erano tra gli avversari di maggior nome come possibili avversari, ma sarà complicato. Sono una squadra difficile da affrontare e che ha giocato alla pari con il Manchester City. La strada da qui a febbraio è ancora lunga e non sappiamo in quali condizioni saremo noi e in quali condizioni saranno loro. L’unica cosa che sappiamo è che non sarà semplice”.