Modric rivela: “Pallone d’Oro? Quando ho ricevuto la chiamata ero chiuso in stanza e…”

Torna a parlare Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, e vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro. Il croato, dopo una stagione deludente con la maglia dei blancos, ha provato a ritrovare il sorriso ricordando il momento in cui è venuto a sapere di aver vinto l’ambito trofeo.

Parlando ai canali ufficiali del club madrileno, il classe ’85 ha rivelato un retroscena riguardante gli attimi in cui ha scoperto di aver trionfato: “Ero nella mia stanza, e quando ho ricevuto la chiamata dal direttore di France Football…beh, non posso nasconderlo: ho iniziato a piangere dalla felicità“. Modric è riuscito a battere rivali del calibro di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann. Oltre che Neymar e Mbappé. Un successo che ha completato l’annata incredibile culminata con il secondo posto della sua Croazia al Mondiale di Russia, e i premi vinti Fifa Best Player e quello per il miglior giocatore della competizione mondiale, appunto.