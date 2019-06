Morata, shock per la moglie e i figli: rapinati in casa

Disavventura per la famiglia Morata. Secondo quanto riportano i principali media iberici, nella tra venerdì e sabato la villa dell’attaccante dell’Atletico Madrid è stata presa d’assalto da alcuni rapinatori armati mentre lui era in ritiro con la Nazionale.

L’episodio ha visto coinvolta sua moglie Alice Campello e i loro due gemellini, Alessandro e Leonardo, presenti in casa al momento della rapina. Tanto spavento per la donna e i piccoli, ma fortunatamente nessun contatto fisico con i delinquenti. Rubati oggetti di valore e altri ricordi della coppia. Per fortuna solamente un grande shock. Sull’accaduto sta indagando la polizia madrilena che ha aperto un’indagine ufficiale.