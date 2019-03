Real Madrid, alta tensione Courtois: lancio di oggetti a fotografo

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo la brutta eliminazione dalla Champions League, che ha dato seguito a quella in Copa del Rey, non c’è davvero pace per i Blancos.

Se la situazione dal punto di vista calcistico è critica, con Solari e diversi giocatori messi in discussione, anche fuori dal campo le cose non vanno meglio. L’ultimo episodio vede protagonista il portiere madrileno Thibaut Courtois che, inseguito da un paparazzo, se la sarebbe presa in malo modo.

IL FATTO – Secondo El Partidazo de Cope, infatti, il portiere del Real Madrid sarebbe stato coinvolto in un battibecco acceso con un fotografo a Boadilla del Monte. Il belga avrebbe lanciato un oggetto contro la macchina del fotografo che lo seguiva. Non solo, Courtois sarebbe poi fuggito, in seguito al lancio senza accertarsi delle condizioni dei fotografi che, dal canto loro, avrebbero preso la targa della vettura per denunciarlo alla polizia, anche se alla fine hanno deciso di rinunciarvi.

Il giocatore, come scrive anche Marca, sarebbe al centro di polemiche non solo nell’ambito sportivo, ma anche per quanto riguarda la vita privata con una love story con la modella Alba Carrillo.