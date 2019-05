Real Madrid, Asensio: “Finire una stagione complicata e piena di difficoltà. L’anno prossimo…”

Da quando veste la maglia del Real Madrid, e quindi dal 2016, per Marco Asensio è stata la stagione peggiore per rendimento, con 6 gol in 44 presenze fra tutte le competizioni (solitamente arrivava in doppia cifra). In generale i blancos non hanno fatto bene, si sa, ed è per questo che l’esterno offensivo spagnolo ha voluto scrivere sui social un messaggio in cui da una parte analizza quanto accaduto nell’annata appena terminata, dall’altra suona la carica per la prossima: “Finisce una stagione complicata e piena di difficoltà, i tifosi non meritavano queste poche soddisfazioni – ha pubblicato su Instagram il classe ’96 -. Ma noi sapremo alzarci e migliorarci, daremo tutto affinché nella prossima tornerete a supportarci e ad amarci. Promettiamo di combattere fino alla fine per tornare grandi”.