Real Madrid, Asensio: “Non immagino un futuro senza Cristiano Ronaldo. Su Sergio Ramos…”

Marco Asensio, esterno offensivo del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca. Il 22enne di Palma di Maiorca dopo la vittoria della Champions League con la maglia dei Blancos, si prepara a vivere un Mondiale da protagonista con la maglia della Spagna. A proposito del suo club e della Nazionale, il classe ’96 ha voluto parlare dei suoi compagni di squadra.

RONALDO – “Cristiano Ronaldo? Con lui ho un buonissimo rapporto, ho sempre cercato di imparare molte cose durante ogni allenamento ed è un esempio e un grande riferimento all’interno dello spogliatoio. Sinceramente non immagino un Real senza Cristiano Ronaldo. È stato e sarà per sempre un punto fermo della nostra squadra”.

RAMOS – “È il capitano, colui che ci guida durante ogni partita. Anche lui è un esempio per me e per molti giovani, in carriera ha vinto tutto con il Real e con la Nazionale spagnola. Ha raggiunto il suo livello grazie al duro lavoro e se ha una grande reputazione lo deve solo a sé stesso. Ascolto ogni suo consiglio e cerco di applicarlo in campo. Il mio futuro? Impormi sempre più nel Real Madrid, vincere altri trofei e diventare protagonista con la Spagna. Spero di disputare un grande Mondiale e di riuscire a fare qualche gol”.

