Real Madrid, Bale: 51 milioni di euro per…andare via

Lo ha detto espressamente nelle ultime ore: “Datemi quanto mi spetta e me ne andrò”. Gareth Bale potrebbe diventare ancora più di quanto non lo sia già, un problema piuttosto pesante per il Real Madrid.

Zidane gli ha dato il benservito, e da diverse gare gli ha fatto capire che non considera più parte integrante della rosa madrilena. Adesso, la palla passa a giocatore e società. Il gallese ha espresso le sue intenzioni, Florentino Perez ancora no.

Come riporta Sport, Bale potrebbe essere una grana non di poco conto, specie per il bilancio delle merengues. Arrivato dal Tottenham per 100 milioni, il suo valore di mercato è sceso a 70. Non solo. Il suo alto ingaggio è l’ostacolo principale per la sua cessione. Ecco perché, una soluzione potrebbe essere quella di pagargli lo stipendio pur di mandarlo via o quantomeno di trovare un accordo. Il periodico spagnolo, che cita El Confidencial, afferma che Bale, consigliato dal suo procuratore, partirebbe a seguito del pagamento di 51 milioni di euro, ovvero la somma dei 17 milioni annui per i tre anni di contratto che ancora gli restano. L’unica possibilità sarebbe quella di trovare una società disposta ad offrirgli un contratto più alto: in quel caso il gallese contratterebbe con Florentino Perez per una buona uscita inferiore ai 51 milioni di euro.