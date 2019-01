Real Madrid, Bale ancora infortunato. La stampa lo punge: “Mister Cristal”

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo il 2-2 contro il Villarreal, prima sfida del nuovo anno de La Liga, arrivano brutte notizie anche dall’infermeria, dove, ancora una volta, i Blancos trovano Gareth Bale.

Il gallese, classe 1989, ha subito un infortunio al soleo della gamba sinistra durante l’ultima gara disputata al ‘Madrigal’. Per lui si tratta del 22esimo problema fisico da quando veste la camiseta blanca. In tal senso, se in Spagna speravano di aver trovato una soluzione interna dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ecco che a testa bassa sono rimasti davvero delusi. Bale conferma la propria fragilità, specie se messa a confronto con il sempre presente ex CR7.

CRITICATO – Per questo motivo, i principali quotidiani iberici, non hanno risparmiato critiche al giocatore. AS, soprattutto, ricorda ai suoi lettori che Bale ha già subito “ventidue infortuni nei suoi anni al Real Madrid. Ha saltato ben 84 gare pari al 54,2% dei minuti totali a disposizione da quando veste la maglia dei Blancos”. Il titolo scelto per riassumere queste statistiche impietose è “Mister Cristal”, l’uomo di cristallo, appunto per la sua fragilità fisica.

COMUNICATO – Lo stesso Real Madrid, dopo aver dimenticato Bale dal bollettino medico di qualche ora fa, dove erano presenti i vari infortunati Asensio, Llorente e Mariano Diaz, ha fatto sapere tramite i propri canali ufficiali che Bale ha subito una distrazione di primo grado al soleo della gamba sinistra e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.