Real Madrid, Benzema annuncia: “Vedrete un nuovo Karim…”

“Sarà un nuovo Karim Benzema”. Sono queste le parole cardine dell’intervista rilasciata dal bomber francese del Real Madrid a Marca. Sono ormai dieci, le stagioni di Karim Benzema nel club blanco. Arrivato a Madrid insieme a Kakà, Cristiano Ronaldo e altri grandissimi giocatori. Fortemente voluto dal presidente Florentino Pérez, il francese è tra gli ultimi campioni rimasti da quell’epoca. Sedici i titoli vinti con la camiseta del Real Madrid, numeri da vero top player. Ma ora, Benzema, è chiamato ad un’ulteriore svolta nella sua carriera. Sarà leader del gruppo, anzi già si sente tale. Insieme a Ramos e Marcelo, tocca a lui essere d’esempio all’interno dello spogliatoio. Ed è lui stesso a dichiararlo, ad affermare di sentirsi fondamentale per la squadra e la tifoseria.

NUOVO ME – “La verità è che adesso c’è un nuovo Karim Benzema. Sia dal punto di vista del campo, sia in generale degli obiettivi individiali e nel modo di essere. Il mio impengo per la squadra è totale. Mi sento importante e sento la fiducia di tutti. Dalla società ai compagni, e soprattutto i tifosi”. La tifoseria, appunto, che è diventata fondamentale per l’attaccante francese. Lui stesso spiega la sua emozione in un momento particolare: “L’ovazione che il Santiago Bernabéu mi ha fatto l’altro giorno contro Rayo Vallecano mi ha fatto sentire che il pubblico mi rispetta e mi vuole più che mai”.



Il modo migliore per “rinascere”, sicuramente è quello di conquistare la Coppa del Mondo per club. Primo obiettivo stagionale del Real Madrid che si giocherà il titolo contro l’Al-Alin.