Real Madrid, Carvajal ammette: “La partenza di Cristiano Ronaldo? È stata dura…”

Una stagione negativa, quella da poco andata in archivio per il Real Madrid. I blancos hanno chiuso la Liga solamente al terzo posto, venendo inoltre eliminati già agli ottavi di finale in Champions League. Un rendimento sul quale ha pesato la partenza la scorsa estate di Cristiano Ronaldo, approdato alla Juventus. Ad ammetterlo, nel corso di un’intervista ad Efe, il difensore Dani Carvajal.

CR7 – “Per quello che ha fatto, Cristiano rimarrà una leggenda del club. Trascorrerà molto tempo prima di vedere un altro giocatore segnare così tanto e vincere così tanti titoli. È dura sostituire una perdita del genere, ma questa è la vita: ora il club dovrà trovare altre soluzioni”.

STAGIONE – “La stagione chiaramente non è stata positiva e dobbiamo fare autocritica: non siamo stati ai nostri livelli. Mancanza di fame? Non credo, noi vogliamo sempre vincere. Purtroppo quando le cose iniziano ad andare male aumenta la pressione e tutto diventa più difficile”.