Real Madrid, c’è Raul per la panchina

Dopo esserne stato una bandiera da giocatore, potrebbe presto tornare da protagonista come allenatore. Stiamo parlando dell’ex attaccante Raul, che, secondo quanto riporta il Sun, potrebbe essere il tecnico del Real Madrid nella prossima stagione. Florentino Perez avrebbe infatti ormai deciso di non confermare sulla panchina Santiago Solari, mettendosi così alla ricerca di un valido sostituto. Sarebbero già stati avviati contatti con Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, Joachim Low, commissario tecnico della Germania, e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Nomi che presentano però non poche difficoltà per essere raggiunti e così, la dirigenza delle merengues, avrebbe già pronto il piano B, individuato proprio in Raul Gonzalez Blanco.