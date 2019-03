Real Madrid, contratto fino al 2022 per Zidane

Una notizia clamorosa, giunta quest’oggi dalla Spagna: a prendere il posto di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid sarà Zinedine Zidane, che torna quindi nella capitale spagnola dopo l’addio al termine della scorsa stagione. E, in questi minuti, stanno emergendo i dettagli dell’accordo trovato tra la dirigenza blancos ed il francese: il tecnico si legherà al Real fino al 2022, a dimostrazione che il suo ritorno si lega ad un progetto a lungo termine. Zizou sarà infatti chiamato a rifondare la squadra, dopo un’annata disastrosa sia in campionato che in Europa. Una missione che non spaventa Zidane, che ha già saputo dimostrare in passato di reggere senza problemi le pressioni di una piazza esigente come quella madrilena.