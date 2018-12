Real Madrid, Courtois si scaglia contro Simeone: “Ci critica per farsi popolare”

Non le manda a dire Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, all’allenatore dell’Atletico Diego Simeone che, nelle scorse ore, ha criticato la scelta di non assegnare il Pallone d’Oro al suo attaccante Antoine Griezmann a favore del giocatore dei blancos Luka Modric. Dopo il match contro il Rayo Vallecano, il belga, secondo quanto raccolto da As, ha così parlato: “Simeone fa sempre così, parla male del nostro club perché è il migliore al mondo. Le sue parole sono pronunciate per farsi apprezzare e diventare popolare tra i suoi giocatori e i suoi tifosi. Ha disprezzato anche me quando sono stato eletto miglior portiere del mondo”.

In precedenza, lo stesso Modric aveva replicato a Simeone: “Ha un bisogno costante di minare il Real e i suoi giocatori, cogliendo ogni occasione per insinuare strane situazioni nei nostri confronti”. Un derby infinito quindi quello tra Real e Atletico, non solo sul campo.