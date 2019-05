Real Madrid, faccia a faccia tra Sergio Ramos e Zidane

Mal di pancia di Sergio Ramos. Il difensore, nelle ultime settimane, avrebbe manifestato qualche perplessità sul proseguire ancora la sua avventura con la maglia del Real Madrid, deluso dai deludenti risultati di questa stagione. Lo spagnolo, dopo le clamorose debacle in Liga e in Champions League, avrebbe infatti preso in seria considerazione l’ipotesi di intraprendere una nuova esperienza, suscitando l’intervento del suo tecnico Zinedine Zidane.

FACCIA A FACCIA – Secondo quanto raccolto da Marca, il francese avrebbe infatti tenuto uno schietto faccia a faccia con il giocatore prima del rompete le righe, ribadendogli ancora una volta la sua fiducia e la sua centralità nel progetto tecnico dei blancos. Ramos, da parte sua, avrebbe manifestato i suoi dubbi, con un nuovo summit con il presidente Florentino Perez atteso nelle prossime settimane.