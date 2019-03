Real Madrid, ipotesi Seedorf traghettatore fino a fine stagione

Zidane e Mourinho per il futuro, Clarence Seedorf per il presente. Il destino di Santiago Solari è

ormai segnato, non ci sarà lui in panchina nella prossima stagione ma non è da escludere che il tecnico argentino possa essere cacciato prima di giugno. E a quel punto, riporta “As”, Florentino Perez potrebbe chiamare Clarence Seedorf, ex allenatore di Milan e Deportivo La Coruna e attuale ct del Camerun. Il 42enne tecnico olandese è stato visto di recente nella capitale spagnola, in particolare prima del ritorno con l’Ajax, e ha un passato da giocatore nei blancos dove ha vinto una Liga, una Supercoppa di Spagna e una Champions. Se la situazione dovesse ulteriormente precipitare, al punto da mettere in discussione

anche la qualificazione alla prossima Champions, la sua candidatura potrebbe essere presa in considerazione.