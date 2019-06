Real Madrid, Jovic si presenta: “La scelta migliore essere qui, voglio vincere tutto”

Presentazione ufficiale per Luka Jovic, nuovo acquisto del Real Madrid. Il serbo, prelevato dall’Eintracht Francoforte, formazione con la quale ha messo a segno diciassette reti nell’ultimo campionato, arriva a rinforzare il reparto offensivo dei blancos, che nell’ultima stagione ha accusato pesantemente l’assenza di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus. Queste le prime parole dell’attaccante da giocatore delle merengues.

FELICITÀ – “Ringrazio tutti coloro che sono venuti qua oggi. In questo momento sono il ragazzo più felice del mondo, ho firmato un contratto con un club molto importante. Sono emozionato, ma sono anche convinto di aver fatto la scelta migliore. Adesso darò tutto me stesso per aiutare il Real a vincere tutti i trofei”.