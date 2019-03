Real Madrid, Marcelo abbandona l’idea Juve: “Questa è la mia casa”

In questo momento l’addio di Marcelo al Real Madrid, sembra più lontano. Il brasiliano dei blancos, nonostante le voci di un’ipotetico addio alla maglia dei Blancos, e dopo le critiche della sua compagna al tecnico Solari, poco fa ha voluto dare un messaggio di apertura verso la squadra di Florentino Perez. Intanto il messaggio, criptico, arriva dal terzino brasiliano sui social network. Il giocatore ha infatti ha postato su Instagram in una foto in cui si allena, accompagnata dalla didascalia “aqui es mi casa” (Questa è la mia casa). Tutto maiuscolo, tutto stampato nelle speranze dei tifosi dei Blancos.