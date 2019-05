Real Madrid, Marcelo pazzo di Zidane: “Farei di tutto per lui…”

È stato sulla bocca di tutti nell’ultimo mercato invernale, ma Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, è rimasto in Spagna e non sembra abbia alcuna voglia di andare via.

Il ritorno di Zinedine Zidane ha riportato entusiasmo e se anche i risultati maturati nella seconda parte di stagione non sono stati ottimali, il brasiliano è convinto che dalla prossima stagione si possa rivivere un periodo di successi, come avvenuto nel magico triennio delle tre vittoria in Champions League.

PAZZO DI LUI – Intervistato ai microfoni di Sportingbet.tv Marcelo ha commentato l’annata del Real Madrid soffermandosi sul ritorno di Zidane. Le sue parole sanno di conferma anche in ottica del proprio futuro con la maglia blanca: “Sono felice del ritorno di Zidane. Non solo per me, ma per il Madrid, per i dirigenti… Tutti adoravano Zizou. L’ho detto milioni di volte che per lui farei qualsiasi cosa. Sono molto felice con lui”.

Il classe ’88 era stato avvicinato anche alla Juventus per il suo legame d’amicizia con Cristiano Ronaldo. Pare però che il brasiliano rimarrà a Madrid almeno per la prossima stagione. Zidane, in tal senso, ha fatto la differenza.