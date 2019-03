Real Madrid, Marcelo pronto a riprendersi il posto da titolare

Marcelo è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Dopo che nelle ultime settimane al brasiliano è stato preferito Reguilon, il terzino dovrebbe riprendere il suo posto negli undici del Real Madrid già da questa sera, quando i blancos faranno visita al Valladolid. Marcelo è rimasto fuori dallo schieramento iniziale dalla partita con il Girona dello scorso 17 febbraio e, fin qui, ha giocato solamente tredici partite su ventisei in campionato. Statistiche che lo riportano indietro di undici anni: solamente nella sua prima stagione alle merengues nel 2007-2008 giocò infatti così poco. Adesso, però, Marcelo è pronto a tornare al suo posto e Santiago Solari spera anche nel suo apporto per lasciarsi alle spalle un periodo da incubo, culminato con la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax.