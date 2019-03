Real Madrid, Modric ammette: “La settimana più difficile della mia carriera…”

Dopo la vittoria del Pallone d’Oro, non avrebbe mai pensate di vivere una stagione come quella corrente. Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, insieme ai compagni di squadra sta vivendo un’annata terribile, specie se confrontata con quelle precedenti in cui i Galacticos collezionavano successi dopo successi. Eliminati dalla Copa del Rey, fuori dalla Champions League ad opera dell’Ajax e lontani dalla vetta della Liga, comandata dai rivali del Barcellona.

Il croato classe ’85, accostato anche all’Inter in ottica mercato, si è sfogato attraverso i social dove ha fatto capire tutta la negatività del momento degli spagnoli.

DIFFICILE – Sulla propria pagina Instagram, Modric ha ammesso: “Questa è la settimana più difficile di tutta la mia carriera da calciatore. Ma il successo non è non perdere mai, bensì sapersi rialzare ogni volta che succede”. Nonostante la voglia di rivalsa, la stagione del Real Madrid è ormai da dichiarare fallimentare e nella testa dei giocatori potrebbe già esserci la prossima annata.