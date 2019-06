Real Madrid, Modric lancia la sfida: “Vogliamo tornare ad essere i migliori”

Una stagione da dimenticare, quella appena conclusa dal Real Madrid. I blancos hanno chiuso la Liga solamente al terzo posto, mai in grado di insidiare la leadership del Barcellona, mentre in Champions League si sono fermati agli ottavi di finale, eliminati dall’Ajax. I galacticos, tuttavia, hanno voglia di ripartire, come confermato da Luka Modric in occasione della consegna del premio come miglior calciatore croato della stagione, riconoscimento attribuito al centrocampista per il settimo anno di seguito.

TORNARE I MIGLIORI – “Al Real abbiamo la sfida di tornare quelli che eravamo in passato: vogliamo ritornare ad essere i migliori. Lo stesso obiettivo lo ho con la Nazionale croata”.

PREMIO – “Essere premiato come miglior calciatore del mio paese per me significa molto: voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Senza l’aiuto dei miei compagni di squadra questo non sarebbe stato però possibile”.