Real Madrid, Modric: “Vogliamo il terzo Mondiale per club consecutivo”

Fresco del successo del Pallone d’Oro, Luka Modric, centrocampista del Real Madrid non sembra aver placata la propria sete di successo. Anzi…

A margine della sfida che i Blancos affronteranno contro i giapponesi del Kashima Antlers per la fase finale della Coppa del Mondo per club, il croato ha parlato al sito ufficiale. Modric ha caricato l’ambiente in vista della sfida con l’obiettivo di vincere la semifinale e, ovviamente anche la finale che, a sorpresa, il Real Madrid giocherà, sempre nel caso di successo quest’oggi, contro l’Al-Ain che ha sconfitto i freschi campioni della Libertadores del River Plate.

VINCERE – Nonostante il periodo non facile che sta vivendo, il Real Madrid e Luka Modric hanno sempre fame di vittorie e l’obiettivo delle merengues resta sempre lo stesso: vincere più trofei possibili: “Abbiamo vinto la Champions League per tre volte di fila, e vogliamo fare lo stesso con la Coppa del Mondo per club. Per il Real Madrid è sempre importante vincere titoli e vogliamo vincere per la terza volta consecutiva. Non sono ossessionato dalle prestazioni individuali, l’importante è sapere come affrontare questa sfida e vincere il titolo”.