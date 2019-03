Real Madrid, Mourinho nega i contatti: “Non ho parlato con nessuno”

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero José Mourinho vicino al ritorno al Real Madrid, arrivano le parole dello stesso tecnico portoghese, che, a El Chiringuito Tv, nega di aver avuto alcun tipo di contatto con la società madrilena: “Non ho parlato col Real, ma sono orgoglioso che i tifosi cantino il mio nome. I blancos un loro tecnico lo hanno: queste voci nel calcio sono dannose. L’eliminazione dalla Champions? È sorprendente, considerando i risultati degli ultimi anni. Quando vincono io sono felice per loro, così come non sono contento di quello che è successo alla fine del mio incantesimo”.