Real Madrid: offerta pazzesca per Neymar

Il Real Madrid vuole uscire dalla crisi e vuole farlo nel più breve tempo possibile. Tuttavia, Florentino Perez per uscire dal momento no dei suoi vuole investire tanto sul mercato, cercando di riportare un campione in stile “Cristiano Ronaldo”. Il patron delle merengues, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, vorrebbe tornare a spendere tanto per ripartire subito e tornare a vincere nel più breve tempo possibile. Ed è proprio per questo motivo che il numero uno del Real avrebbe messo seriamente nel mirino la stella del Psg Neymar. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, Florentino Perez ha in mente il colpo Neymar: pronti 350 milioni di euro al club francese per il solo cartellino .