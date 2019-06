Real Madrid, presentata la nuova maglia: “Ispirata dalla gloria, creata per ottenerla…”

Una stagione da dimenticare, la prossima per ripartire. Il Real Madrid annuncia la nuova maglia per la stagione 2019-2020 e lo fa in grande stile. Casacca rigorosamente bianca con dettagli in oro. Sponsor Fly Emirates in primo piano.

Attraverso i canali ufficiali blancos, la società ha pubblicato immagini e video di presentazione della divisa che dovrà riportare il Real Madrid ai vertici d’Europa. Su Twitter il messaggio del club di Florentino Perez è chiaro: “Ispirata dalla gloria, creata per ottenerla”.

La squadra di Zidane vuole tornare a vincere e si affiderà anche alla nuova maglia della Adidas. Nelle immagini di presentazione ecco Benzema, Marcelo, Kross, Modric, Keylor Navas e anche Bale che indossano la nuova maglia e anche altri indumenti tutti in tema stagione 2019-20.