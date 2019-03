Real Madrid, Ramos e Perez provano la pace: a breve l’incontro

Prove di pace tra Florentino Perez e Sergio Ramos, dopo la furibonda lite di qualche giorno fa. Dopo l’eliminazione con l’Ajax si è scatenata l’ira del presidente, sceso negli spogliatoi del Santiago Bernabeu per esprimere tutto il proprio disappunto per un atteggiamento generale giudicato “vergognoso”. Un aspetto che non è andato giù al capitano delle Merengues, che – sebbene fosse squalificato per il noto giallo volontario preso nella gara di andata contro l’Ajax – ha preso la parola per difendere tutti i compagni. Toni accesi e scontro durissimo tra i due, con Ramos che si sarebbe addirittura rivolto al massimo dirigente del Real dicendo “pagami e vado via anche subito“. Una situazione che all’apparenza sembrava difficilmente sanabile ma che adesso potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Dopo alcune ore di riflessione le parti, a mente fredda, hanno espresso la volontà di superare lo scontro per il bene comune del Real Madrid. Come si apprende da ‘El Chiringuito‘, il presidente e il capitano del Real Madrid hanno avuto un breve contatto per gettare le basi di un futuro incontro. A fare il primo passo è stato Ramos, il quale ha mandato un messaggio a Florentino. Perez, da parte sua, ha risposto telefonando al difensore. Pace in vista a Valladolid?