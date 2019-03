Real Madrid, rottura totale Isco-Solari: il tecnico lo vuole fuori rosa

Non basta il 4-1 in campionato al Real Madrid per avere un giorno di tranquillità. Infatti, come riportano dalla Spagna, in casa Blancos sono ancora i problemi legati alla gestione di Isco a tenere banco. Dopo le multe e le parole del tecnico all’indirizzo dello spagnolo, pare che il prossimo passo sia la rottura completa.

FUORI ROSA – Come riporta AS, infatti, Santiago Solari, anche lui in discussione e vicino all’esonero anticipato, avrebbe chiesto alla società di mettere fuori rosa il centrocampista. Isco, che non è stato neppure convocato per la gara contro il Real Valladolid, non è mai stato nei piani del tecnico che adesso è stufo di dover giustificare le sue esclusione e preferirebbe averlo fuori rosa almeno fino a quando sarà lui alla guida della squadra.