Real Madrid, Sergio Ramos annuncia: “Voglio chiudere la mia carriera qui”

Sergio Ramos mette fine al tormentone relativo al suo futuro. Lo spagnolo, dopo settimane in cui si era ipotizzato un suo addio al Real Madrid, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa per fare chiarezza.

“VOGLIO FINIRE QUI” – “Non ho mai chiesto di andare in Cina, non ho mai chiesto di essere lasciato libero. In questi giorni si è parlato molto, la verità è che io voglio rimanere in un posto solo se mi sento veramente amato: ieri con Florentino Perez abbiamo chiarito tutto e, insieme, vogliamo costruire il futuro del Real Madrid. Non abbiamo mai toccato la questione economica: era soltanto una questione di fiducia. Per questa maglia giocherei anche gratis. C’erano state alcune cose che mi avevano aperto dei dubbi e la cosa migliore da fare era mettersi a sedere e parlare. Il mio sogno è finire la carriera qui”.