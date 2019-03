Real Madrid, Sergio Ramos l’ostacolo al ritorno di Mourinho

José Mourinho di nuovo al Real Madrid? Secondo quanto dice l’ex allenatore dell’Inter non ci sarebbe stato nessun contatto con la società spagnola. In realtà, secondo fonti vicine alle merengues, il ritorno di Mou sarebbe più di in’idea, ma prima c’è da convincere Sergio Ramos. Secondo quanto riferito da El Chiringuito, il capitano del Real Madrid sarebbe il principale ostacolo al ritorno dello Special One al Santiago Bernabeu, memore del clima di tensione che si era creato ai tempi della prima esperienza del portoghese al Real. Sarebbero da leggere in tal senso le dichiarazioni dello stesso Mou nei giorni scorsi, in cui l’ex allenatore del Manchester United ha fatto i complimenti proprio a Ramos, per la stampa spagnola cercando di blandire il suo nemico.