Real Madrid, sfogo social di Sergio Ramos: “Stagione da dimenticare, io primo responsabile. Sulle liti…”

Una vittoria, quella contro il Valladolid che non allontana il peso di una stagione fallimentare. Lontanissimi dalla vetta della Liga, fuori dalla Champions League e dalla Copa del Rey. Il Real Madrid non avrebbe mai immaginato di vivere un momento così delicato.

Tra i risultati del campo e le indiscrezioni sui rapporti tra giocatori e società, ma anche tra gli stessi compagni, Sergio Ramos, capitano madrileno protagonista delle ultime vicende tortuose, ha voluto fare il punto attraverso un vero e proprio sfogo sui social. Il centrale spagnolo ha pubblicato due messaggi, uno in spagnolo e uno in inglese, in cui fa il punto sulla situazione della squadra.

SFOGO – “Come calciatori amiamo far parlare il campo, ma questa stagione non è andata come avremmo voluto. Una stagione storta. Gli ultimi eventi sono stati disastrosi ma non mi voglio nascondere. Come giocatore, e come capitano, io sono il primo responsabile. Ecco perché ho pensato che il modo più onesto per rispondere alle domande che circolavano intorno a noi sarebbe affrontarle direttamente”. Così Ramos inizia il suo messaggio sulla propria pagina Instagram.



CHIAREZZA – E poi prosegue rispondendo in ordine alle vicende che parlano dei problemi con Florentino Perez, con Marcelo e, ovviamente, al cartellino giallo cercato e che, forse, è costato il passaggio del turno di Champions. Inizia proprio da quest’ultimo punto il capitano madrileno: “Il cartellino giallo ad Amsterdam è stato un errore. Assolutamente sì. Me ne sono preso la colpa al 200%. Perché ho registrato il documentario nella gara del Bernabeu? Ci sono determinati impegni presi e non mi è mai passato per la testa che la partita sarebbe andata come è andata”. Capitolo Perez e Marcelo: “I problemi e le discussioni nello spogliatoio restano nello spogliatoio. Non esistono problemi. Tutti dicono la propria e poi si risolve. Se ho criticato i miei compagni? Tutti ci incitiamo per fare meglio. E ciò che si dice tra compagni deve essere costruttivo”. “Lite con Marcelo? Scambio sempre opinioni con tutti durante gli allenamento. Lui è come un fratello per me”. “Perché sono andato a Valladolid (nonostante la squalifica ndr)? Per stare vicino alla squadra e dare il mio supporto”. “Solari? Non è una decisione che spetta ai giocatori. Noi rispettiamo la posizione del nostro tecnico”.