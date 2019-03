Real Madrid, Solari punge Isco: “Per giocare deve prima mettersi in forma…”

Il momento delicato in casa Real Madrid non sembra avere fine. Dopo la pesante eliminazione in Champions League contro l’Ajax, le merengues continuano la loro stagione senza apparenti obiettivi. Eliminati dalla Copa del Rey dal Barcellona e lontani dalla testa della classifica della Liga, dominata sempre dai blaugrana.

Il momento negativo dei blancos, però, pare continuare anche all’interno dello spogliatoio. Dopo il caso Ramos-Perez, le grane legate a Bale e Marcelo, a tornare di moda c’è, ancora una volta il caso Isco. Lo spagnolo è stato il primo problema della gestione Solari e a distanza di mesi, continua ad essere al centro di diverse questioni.

STOCCATA – Il rapporto tra lo spagnolo e il tecnico non è mai decollato e l’allenatore, anche nell’ultima conferenza stampa ha voluto rincarare la dose nei confronti dello spagnolo, motivando lo scarso impiego del classe ’92: “Per giocare deve mettersi prima in forma fisica e poi mantenerla”. Poche parole ma decise che fanno eco alla multa che lo spagnolo riceverà per non essere salito sul bus della società con il resto della squadra dopo la sconfitta contro l’Ajax.

FUTURO – Parla anche del suo potenziale esonero dopo questi mesi complicati: “Esonero? Queste non sono valutazioni che devo fare io, il nostro obbligo è di andare a Valladolid e fare il meglio che possiamo. Siamo tutti di passaggio, ancora di più in una posizione come la mia. E questo vale anche per quelli che non sono stati all’altezza del Real Madrid”. “Sergio Ramos? Mi sembra bello che viaggi con noi per sostenerci da capitano”.