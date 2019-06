Real Madrid, tifosi scatenati: “Vogliamo Mbappé!”

Insaziabili, i tifosi del Real Madrid. Dopo gli acquisti di Luka Jovic ed Eden Hazard, i supporters delle merengues chiedono a gran voce l’arrivo del fuoriclasse del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Proprio durante la presentazione del belga prelevato dal Chelsea, tenutasi nella giornata di ieri al Santiago Bernabeu, la tifoseria madrilena ha infatti fatto partire il coro “Vogliamo Mbapppé, vogliamo Mbappé!”. Un grido al quale si sono uniti tutti e 50.000 gli sportivi accorsi allo stadio per la prima uscita di Hazard con la maglia dei blancos, con Florentino Perez che adesso, c’è da scommetterci, farà di tutto per accontantare il proprio pubblico. Per un mercato galactico…