Real Madrid, tra Solari e Isco è rottura: lo spagnolo non convocato per il Valladolid

È ormai rottura totale tra Santiago Solari e Isco. Il tecnico del Real Madrid, in vista della gara con il Valladolid, ha infatti deciso di lasciare fuori dalla lista dei convocati il giocatore spagnolo. Una decisione che arriva dopo le dure parole dell’argentino nei confronti del centrocampista, accusato di non avere una condizione fisica adeguata.

Quella di Isco è stata fin qui una stagione tormentata, con un rapporto con Solari mai sbocciato e, anzi, segnato da continui contrasti. Non a caso, a più riprese, si sono susseguite voci che vorrebbero il calciatore lontano da Madrid nella prossima stagione.