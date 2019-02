Real Madrid, Vinicius accende il Clasico: “Messi? Non fa paura a nessuno. Siamo noi i migliori…”

Real Madrid e Barcellona sono già entrate in clima Clasico. I due club spagnoli si preparano per i due match che li vedranno protagonisti in Copa del Rey e nella Liga.

Chi è sicuramente già in clima partita è Vinicius Junior, attaccante Blancos che, come riporta Marca, si è detto per nulla impaurito dai rivali catalani e soprattutto da Messi, autore anche nell’ultima giornata di una tripletta.

STOCCATA – Mercoledì il ritorno di Copa del Rey, ma il centravanti brasiliano non teme nessuno: “Messi? È incredibile ma non fa paura a nessuno, lui fa cose che nessun altro fa, ma noi abbiamo il meglio del mondo nella nostra squadra”. E sulla partita: “Abbiamo tanta voglia di giocare il Clasico, tutti i giocatori amano giocare questa partita e personalmente mi piace molto, dobbiamo fare come nel Camp Nou, solo così potremmo vincere la partita. Abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci aiutino”.

MOMENTO PERSONALE – “L’astinenza dal gol? C’è sempre qualcosa che manca e l’obiettivo e di migliorare, ne ho fatti alcuni e sto andando bene, la cosa più importante è vincere”. E sulla vittoria contro il Levante: “Ritengo sia stata una partita molto difficile, ma siamo riusciti a vincere ed è questo l’importante. Ora dobbiamo riposare per pensare a mercoledì contro il Barça. Molte squadre vengono qui e non vincono”.