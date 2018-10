Real Madrid, Vinicius jr. snobba CR7: “Modric il migliore al mondo”

Vinicius jr. sta ancora attendendo il suo momento per dimostrare tutto il suo potenziale e valore tecnico. Di certo il brasiliano è circondato da calciatori che possono insegnargli molto essendo lui membro di un grande club come il Real Madrid. E questo è un vantaggio non di poco conto.

Tuttavia, Vinicius non ha potuto apprendere alcun insegnamento in prima persona da Cristiano Ronaldo, il quale se n’è andato proprio nel mentre il brasiliano approdava nella capitale spagnola.

Comunque, il classe 2000 dei Blancos non ne fa un problema…: “Certo, mi sarebbe piaciuto molto giocare insieme a lui, ma ora non ne devo parlare -ha detto l’attaccante in un’intervista ad As – Sono circondato da molti campioni del Mondo e soprattutto al fianco di Modric, che è il migliore in assoluto. Poi c’è anche Karim Benzema, il quale mi ha accolto benissimo all’interno della squadra, nella quale tutti mi hanno fatto sentire a mio agio fin dal momento in cui ho messo piede al Real Madrid”.