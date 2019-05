Real Madrid, Zidane tuona: “O faccio come voglio o me ne vado. E su mio figlio…”

Ultima gara della stagione per il Real Madrid. I blancos, nella giornata di domenica, ospiteranno al Bernabeu il Real Betis, con il tecnico Zinedine Zidane che ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia, durante la quale ha voluto lanciare un chiaro messaggio.

“DECIDO IO” – “La questione portieri? Quando inizierà la stagione, prenderò la mia scelta comunicando chi sarà il primo e chi il secondo. Se non potessi fare quello che voglio nella mia squadra, me ne andrei. Poi è chiaro che ci sono persone che lavorano per gli acquisti insieme a me, ma a decidere gli undici, chi va in panchina e chi rimane fuori sono solo io. Mio figlio Luca? Ha mostrato qua a Madrid le sue qualità. Non ho chiesto che sia lui ad essere il secondo, è una cosa che deciderò quando avremo ben definita la nostra rosa. Lui è un giocatore come tutti gli altri”.