Valencia, Gameiro: “Vincere un titolo e fare almeno 20 gol”

Carico e pronto per la prossima stagione con la maglia della nuova squadra. Kevin Gameiro, nuovo rinforzo del Valencia, è stato presentato in conferenza stampa dal club spagnolo. L’attaccante, arrivato nelle scorse ore dall’Atletico Madrid, si è detto pronto a questa esperienza e ha mostrato le proprie ambizioni in vista delle prossime partite.

OBIETTIVI – “Sono felice di essere qui e ho intenzione di lavorare per la squadra. Da sei anni vinco sempre un titolo alla fine della stagione e spero di riuscire a fare altrettanto con il Valencia. Chi è meglio fra le due squadre? Il Valencia. Spero di segnare 20 o più gol”.