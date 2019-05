Valladolid, Ronaldo: “La salvezza? Ho sofferto più di quando giocavo…”

Una stagione sofferta, ma alla fine, per il Valladolid di Ronaldo, l’obiettivo salvezza è stato raggiunto. Un campionato vissuto in maniera intensa dall’ex fuoriclasse brasiliano, oggi presidente del club spagnolo, che si è confessato nel corso di un’intervista rilasciata a Marca.

SOFFERENZA – “Ho cercato di tenere tutto nascosto, ma ho sofferto più di quando giocavo. Il giorno peggiore, da questo punto di vista, è stato quello in cui poi abbiamo raggiunto la salvezza contro il Rayo Vallecano. Forse il Dio del calcio ci ha dato una mano, ma abbiamo meritato di salvarci. L’acquisto del club? Erano già due anni che cercavo una squadra in Europa e l’opportunità migliore è arrivata dal Valladolid”.

BORJA FERNANDEZ – Ronaldo ha poi parlato dello scandalo calcioscommesse esploso in queste ore in Spagna, che vede tra gli indagati uno dei suoi giocatori, Borja Fernandez: “Spero possa dimostrare che si sia trattato solamente di un malinteso. Noi siamo un club che lotta per avere trasparenza e che combatte la corruzione”.